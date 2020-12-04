قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيطلب من الأمريكيين لبس الكمامة خلال الـ 100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف بايدن في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة: "ذلك ليس للأبد، فقط لـ100) يوم وأعتقد أننا سنرى خفضا هائلا في انتشار الفيروس الذي تسبب، في مقتل أكثر من 282 ألف شخص في أمريكا".
وأشار إلى أنه سيصدر أمرا بلبس الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل، موضحا أن سيقوم بذلك في يوم تنصيبه (20 يناير المقبل).
وأكد بايدن، أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب آنتوني فاوتشي، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا (كوفيد-19).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن خطته لمكافحة كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.