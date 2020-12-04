بريطانيا: تسلمنا مليون جرعة من لقاح كورونا وتوزيعها بعد أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تسلمت مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم توزيعها فى المملكة المتحدة بعد أيام، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكانت وزارة الصحة البريطانية وافقت، أول أمس الأربعاء، على اعتماد لقاح تحالف شركات الأدوية "فايزر وبايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، لتكون المملكة المتحدة بذلك أول بلد فى العالم يمنح الترخيص لذلك اللقاح.

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