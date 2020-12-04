إسرائيل تسجل 1438 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة بتسجيل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال بدء موجة كورونا الثالثة بتل أبيب.
وأظهرت إحصائيات صدرت عن وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم، أنه تم أمس تسجيل 1438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية 2.3%.
وارتفع عدد المصابين، الذين توصف حالتهم بالخطيرة منذ منتصف الليلة الماضية، بـ 11 ليصل الى 289، فيما يخضع 100 مريض ومريض منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.
وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 2891 حالة.
في السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية،عن مسؤولين كبار بوزارة الصحة: قوله إنه "قد تصل لقاحات فايزر الأولى المضادة لفيروس كورونا إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.
وذكر موقع القناة 7، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد حاليا مشاورات مع وزير الصحة، ورئيس مجلس الأمن القومي ومنسق مكافحة كورونا، والمدير العام لوزارة الصحة وكبار المسؤولين، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
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