عالم روسي يواجه عقوبة "خيانة الدولة" بعد تسريب أسرار

ذكرت وكالات أنباء أن السلطات في موسكو ألقت القبض على عالم فيزياء، للاشتباه بتسريبه معلومات سرية خاصة بقطاع الطيران الروسي إلى الخارج.
وأصدرت إحدى محاكم موسكو أمرا باحتجاز أناتولي جوبانوف، الذي يعمل في المعهد المركزي للهيدرو أيرو ديناميكا لمدة شهرين إلى حين محاكمته.
وقالت وكالات الأنباء الروسية إن محاميه امتنع عن التعليق على القضية، وفق ما ذكرت رويترز، كما رفضت المحكمة التعليق على الموضوع.
وقد يُسجن جوبانوف لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين بتهمة خيانة الدولة، على الرغم من أن تفاصيل الاتهامات لن تعلن على الأرجح نظرا لسرية قضايا الخيانة عادة.
وحكمت روسيا بالسجن 13 عاما على رجل حاول نقل أسرار عسكرية إلى الولايات المتحدة في الشهر الماضي. وفي أكتوبر احتجزت جنديا وشقيقه لاتهامهما بتسريب أسرار دولة إلى إستونيا.
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