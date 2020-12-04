وتقيم كوجان فى روسيا منذ 11 عامًا، وهى مديرة المنظمة غير الحكومية "مبادرة العدالة" التى تقدم مساعدة قانونية للذين انتهكت حقوقهم. وتقدمت أخيراً بطلب للحصول على الجنسية الروسية.
وبحسب "فرانس برس"، تدعم المنظمة غير الحكومية الروس فى المحاكم الروسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكسبت أكثر من 250 قضية، وأجبرت روسيا على دفع غرامات بـ 25 مليون يورو.
وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قالت كوجان إنه تم استدعائها إلى دائرة الهجرة الروسية، وإبلاغها برفض طلبها، وأن تصريح إقامتها لم يعد ساريًا "بذريعة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومى".
وأضافت الناشطة الأمريكية، المتزوجة من روسى وأم لطفلين، أن القرار اتخذته الاستخبارات الروسية، لافتة إلى أنها ستقدم استئنافًا اليوم الجمعة، معتبرة أن القرار مرتبط بـ"قمع واسع النطاق للمنظمات غير الحكومية وأنشطة حقوق الإنسان" فى روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهديد للأمن القومى.. روسيا تطرد ناشطة حقوقية أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.