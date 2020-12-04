تهديد للأمن القومى.. روسيا تطرد ناشطة حقوقية أمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الناشطة الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان، فانيسا كوجان، أمس الخميس، أن روسيا ألغت تصريح إقامتها معتبرة أنها تهديد للأمن القومى، حيث أمهلتها أسبوعين لمغادرة البلاد.





وتقيم كوجان فى روسيا منذ 11 عامًا، وهى مديرة المنظمة غير الحكومية "مبادرة العدالة" التى تقدم مساعدة قانونية للذين انتهكت حقوقهم. وتقدمت أخيراً بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وبحسب "فرانس برس"، تدعم المنظمة غير الحكومية الروس فى المحاكم الروسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكسبت أكثر من 250 قضية، وأجبرت روسيا على دفع غرامات بـ 25 مليون يورو.

وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قالت كوجان إنه تم استدعائها إلى دائرة الهجرة الروسية، وإبلاغها برفض طلبها، وأن تصريح إقامتها لم يعد ساريًا "بذريعة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومى".

وأضافت الناشطة الأمريكية، المتزوجة من روسى وأم لطفلين، أن القرار اتخذته الاستخبارات الروسية، لافتة إلى أنها ستقدم استئنافًا اليوم الجمعة، معتبرة أن القرار مرتبط بـ"قمع واسع النطاق للمنظمات غير الحكومية وأنشطة حقوق الإنسان" فى روسيا.