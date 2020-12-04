رغم انتشار كورونا.. هذا موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في غانا.. تفاصيل

تنطلق الانتخابات الرئاسية في غانا يوم الإثنين القادم ، هذا بالإضافة إلى انتخاب 275 عضوا بالبرلمان، حيث يتوجه أكثر من 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس على مقعد الرئاسة فى غانا 12 مترشحا، بينهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الذي حكم البلاد لولاية واحدة من 2012 إلى 2016.

وأعلنت لجنة الانتخابات الغانية في وقت سابق، فتح مراكز الاقتراع أمام "من سيتم حشدهم ليوم الاقتراع، وهم عناصر قوى الأمن، والصحفيون، وكذا وكلاء مفوضية الانتخابات الذين سيكونون في الصفوف الأمامية يوم الاثنين".

وقبل موعد الاقتراع، دعا الاتحاد الأوروبي من خلال سفيرته لدى أكرا، السلطات الغانية إلى إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية، وسلمية".

جدير بالذكر أن غانا دولة إفريقية وتقع على طول خليج غينيا والمحيط الأطلسي، في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا. تحدها بوركينا فاسو من الشمال، وتوغو من الشرق، وساحل العاج من الغرب. وهي دولة محورية في غرب أفريقيا. استقلت عن بريطانيا عام 1957 م، لغتها الرسمية هي الإنجليزية وعملتها هي السيدي.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غانا وسط انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى أفريقيا والعالم كله، حيث قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان قوله خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، داعيا الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.