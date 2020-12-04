السعودية تعلن فتح علاقات دبلوماسية مع دولة إفريقية جديدة

اعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة بأن المملكة وقعت على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي.

وافادت الوكالة بأنه وقع الاتفاقية عن السعودية المندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وذكرا السفيران أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتيهما على "تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961".

واكد السفيران أن توقيع الاتفاقية "يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين".

وفي سياق اخر كان تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، أعلن ان طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن