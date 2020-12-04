هل تقع أنقرة في فخ العقوبات الأمريكية بسبب صفقة الأسلحة الروسية؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان احتمالية فرض عقوبات أمريكية على تركيا جراء صفقة الأسلحة الروسية، خرجت صحيفة "فايننشيال الأمريكية" لتوضح هذا الأمر.

وأوضح الصحيفة بأنه قد وافق المشرعون الأمريكيون على قانون تشريعي دفاعي من شأنه أن يجبر إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن توقع عقوبات على أنقرة جراء شرائها نظام صاروخي روسي، بالإضافة إلى معاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

وأشارت "فايننشيال تايمز" إلى أن كل من لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ وافقوا بالإجماع على التوقيع على مشروع قانون دفاعي بقيمة 740 مليار دولار والذي بدوره سيجبر ترامب على التحرك ضد أنقرة بشأن شراء نظام صاروخي والذي من المقرر أن يوافق عليه الكونجرس هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد هدد "ترامب" أيضا باستخدام "الفيتو" ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكنه سيواجه ضغوطًا للتوقيع عليه لأنه يمول رواتب العسكريين.

والجدير بالذكر أن شراء أنقرة لنظام S-400 العام الماضي كان قد أثار التوترات بين تركيا وواشنطن وكان من المفترض أن يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات.