أخبار اليمن : تصعيد مستمر بالحديدة وغارات على المحافظات

تصعيد مستمر بالحديدة وغارات على المحافظات
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران 17 غارة على محافظات صعدة، مأرب، والجوف وعسير.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 210 خروقات بينها 15 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية والتحيتا وحيس وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس و 44 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 292 قذيفة و 138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان بأكثر من 40 قذيفة باتجاه شمال حيس.
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارتين على مجازة في عسير.
وذكر المصدر أن الطيران شن ست غارات على مديرية مجزر وسبع غارات على مديريات صرواح وماهلية ومدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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