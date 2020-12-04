كانت تستعد لتنفيذ هجوم كبير.. المغرب يفكك خلية إرهابية

أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة عن تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجوم كبير.

وتمكن أفراد من الأمن المغربي، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، واعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمسلح في صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وداهم أفراد الأمني المغربي منزلا بالبلدة القديمة في مدينة تطوان كانوا يستغلونه كمكان آمن لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية.

وأسفرت عملية الدهم عن مصادرة مجموعة من المعدات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية.