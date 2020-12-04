مصرع طفلة مصرية في الكويت.. والداخلية تصدر بيانا

لقيت طفلة مصرية مصرعها، بعد أن سقطت من نافذة شقة والدها في الطابق الرابع بإحدى العمارات الكائنة في منطقة خيطان.

كانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من قبل إدارة مستشفى الفروانية عن وصول طفلة مصرية تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة، وفي جسدها آثار جروح في الرأس وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

وقال مصدر أمني الراي أنه بالتحقيق الأولي مع الأب، ذكر أن الطفلة كانت تلهو داخل الشقة في الطابق الرابع في منطقة خيطان، وسقطت من النافذة، ولدى وصول رجال الأمن والمسعفين ظهر أنها تُوفيت جرّاء الإصابات التي لحقت بها قبل نقلها إلى المستشفى، وتم تسجيل قضية سقوط من علو ووفاة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل تعرض هندي لعملية نصب من قِبل شخص انتحل صفة رجال المباحث، وقام بتهديده وسلبه حافظة نقوده وهاتفه النقال قبل أن يتوارى عن الأنظار.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصدر أمني إن هنديًا تقدم إلى مخفر منطقة السلام وأبلغ رجال الأمن بأنه بينما كان يسير بمركبته، وبحوزته مبلغ مالي وهاتف نقال، فوجئ بشخص يستوقفه ويوهمه بأن رجل مباحث قام بتهديده بسكين وسلبه أمواله، قبل أن يتوارى عن الأنظار بمركبته.

وذكر المصدر أن المبلّغ زوّد الأمنيين بأوصاف مركبة المتهم، وتم تسجيل قضية سلب بالقوة أحيلت إلى التحقيق للوقوف على تفاصيلها وإحالتها إلى المباحث تمهيدًا لضبط الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.