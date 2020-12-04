ناشد وزير وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس القيادة الفلسطينية العودة الى المفاوضات المباشرة. وتوجه جانتس لأول مرة للفلسطينيين عبر صفحة "المنسق إلاسرائيلي" على الفيسبوك قائلا:" الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات. كما طالب السلطة الفلسطينية بتعزيز التنسيق في موضوع فيروس كورونا مضيفا" سنقوم بتقديم المساعدات في موضوع التطعيمات وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين اسرائيليين لمناطق السلطة ". وفيما يتعلق بقطاع غزة قال إن إسرائيل ملتزمة بالهدوء والاستقرار مضيفا" سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة والسماح بخروج عمال، ومناطق صناعية مشتركة ومشاريع في قطاع الطاقة، المياه والزراعة لكن بشرط إتمام ملف تبادل الأسرى ووقف ما أسماه تعاظم قوة حماس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. رسالة مسجلة من وزير الجيش الإسرائيلي لـ الفلسطينيين..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.