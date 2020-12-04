ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي التقى بنظيره الأردني أيمن الصفدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي، وهو أول اجتماع رسمي يعقد منذ سنوات بين مسؤولي البلدين.
وذكرت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأردنية في بيان أن "الصفدي وأشكنازي ناقشا عددا من القضايا، بما في ذلك حقوق المياه ورفع القيود المفروضة على الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، وتوفير الأردن للكهرباء الإضافية للسلطة الفلسطينية، وتنظيم الحركة عبر المعابر الحدودية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا".
وأفادت الخارجية الأردنية بأن الصفدي قال لأشكنازي إنه "يجب على إسرائيل أن توقف كل التحركات التي تهدد فرصة السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، ودعا إسرائيل إلى "وقف الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى والحرم القدسي".
كما شدد على الحاجة إلى استئناف المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول اجتماع رسمي.. الأردن وإسرائيل يبحثان جهود إعادة مفاوضات السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.