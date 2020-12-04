ولي العهد البحريني يقود سيارته بنفسه بدون حراسة.. شاهد

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام بحرينية، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يقود سيارته بدون حراسة.

ونشرت صحيفة "الأيام" البحرينية، فيديو نادرًا للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يقود سيارته بنفسه، وبدون أي حراسة.

ويتبيّن من شريط الفيديو أنّ الأمير سلمان توقف بسيارته لتحية أحد الأشخاص الذي بادله التحية.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس الوزراء قد أرسل في وقت سابق برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد رئيس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان الديوان الملكي السعودي، امس الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الرياض.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث صلى عليها - في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".