نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية يعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تصريحا لوزير دفاع حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، أعلن فيه توقيع اتفاق للتعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا.

ونسب للنمروش قوله: "اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية".

وأفيد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا "المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والامنية وبناظر تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية".

ووضع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي "لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي".

يشار إلى أن إيطاليا تختفظ ببعثة طبية وعسكرية لها متمركزة في القاعدة الجوية جنوب مدينة مصراتة.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قد أعلنت مؤخرا في تصريح مدو، وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية، ونحو 20000 من المرتزقة في ليبيا، ووصفت هذا الأمر "بالانتهاك المروع للسيادة الليبية".