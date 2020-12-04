مؤشرات واعدة لـ كلوفر.. الصين تكشف عن عملاق لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أرجعت الشركة الصيدلانية الفضل فى تلك الاستجابة المناعية إلى المواد المساعدة من شركتى "جلاسكو سميث كلين ـ بى إل سى"، و"دينافاكس نيكتولوجيس كورب".

وفى بيان لها، أوضحت الشركة الصينية "كلوفر" أن اللقاح أدى إلى تكوين أجسام مضادة تحييدية، وأثبت أنه آمن فى دراسة شملت 150 بالغًا ومتطوعًا مسنًا.

وبحسب الوكالة، فمن المقرر بدء تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المادة المساعدة لشركة "جلاكسو" هذا الشهر، بينما ستبدأ تجارب باستخدام المادة المساعدة لشركة "دينافاكس" فى النصف الأول من 2021.