كورونا يتخطى 1.5 مليون وفاة و65 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشف الإحصائيات المجمعة لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أكثر من 1.5 مليون وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم.





ووفقًا للوكالة الفرنسية، سجل فيروس كورونا 65.084.394 مليون إصابة مؤكدة، وبينهم 1.504.984 مليون حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ تفشى الوباء فى الصين فى ديسمبر 2019. وسجلت أوروبا وحدها أكثر من 19 مليون إصابة مؤكدة، بينها أكثر من 430 ألف وفاة، كما تجاوزت الولايات المتحدة الخميس 14 مليون إصابة، بينها أكثر من 276 ألف وفاة، ما يعادل أكثر من خمس مجموع الإصابات المسجلة فى العالم. وتسجل منطقة الولايات المتحدة وكندا 14.5 مليون إصابة بينها 288.705 وفيات على الأقل. فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبى 13.3 مليون إصابة، و455 ألف وفاة، ثم آسيا، 12.6 مليون إصابة، بينها 197.559 وفاة، والشرق الأوسط 3.4 ملايين إصابة و80.163 وفاة، ثم إفريقيا بـ 2.2 مليون إصابة، بينها 52.825 وفاة.

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