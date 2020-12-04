وزير خارجية البحرين: المملكة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وترفض الاحتلال

أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الجمعة على دعم مملكة البحرين الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال.

وفي سياق منفصل قال وزير التجارة البحريني إن واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة وفقاص لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة، لكن وزير التجارة البحريني أبدى انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

وصرح الزياني لرويترز أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني بالقول: إن "البحرين ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها".