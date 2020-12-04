وزير الصحة اللبناني: نعمل مع البنك الدولي لزيادة أقسام كورونا لاستقبال المساجين المصابين

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال الدكتور احمد حسن، انه " تم عزل جميع المصابين في سجن رومية، والتعامل معهم بشكل صحيح، معتبرا أن النموذج الذي طبق في رومية لمواجهة كورونا يطبق في عدد من الأماكن" .

وأوضح خلال مؤتمر صحافي تناول موضوع المصابين بكورونا في السجون. "ان هناك 17 مستشفى يستقبل مرضى "كورونا"، ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض "كورونا".

وقال: "بالتعاون مع البنك الدولي نعمل على زيادة أقسام كورونا قادرة على استقبال مرضى من المساجين"، داعيا "المؤسسات الاكاديمية الجامعية الى التوأمة مع المستشفيات الحكومية للمساهمة في مواجهة كورونا".