صحيفة: أردوغان ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب في سوريا

ذكرت صحفية "ماركيتا كوتيلوفا" التشيكية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرتزقته من الإرهابيين يرتكبون جرائم حرب في سوريا منتقدة في الوقت ذاته تغاضي دول الاتحاد الأوروبي عن ممارساته العدوانية.

وفي تعليق نشرته اليوم في صفحتها على فيسبوك حذرت "كوتيلوفا" من أن ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق التي يحتلونها في سوريا تحظى بدعم واشنطن وبعض دول الغرب مشيرة إلى أن نظام أردوغان يقوم مع مرتزقته وإرهابييه في عفرين بسرقة الزيتون السوري وتصديره على أنه "تركي المنشأ".

ولفتت "كوتيلوفا" إلى أن العديد من مرتزقة أردوغان وبينهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتم تجنيدهم من قبل نظامه وإرسالهم إلى ليبيا وناجورني قره باج للقتال هناك.