كبير أطباء البيت الأبيض يستجيب لدعوة بايدن للبقاء في إدارته

وافق مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، على عرض الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأن يكون ضمن فريقه الخاص بمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه طلب من فاوتشي أن يبقى في إدارته يؤدي الدور الذي أداه مع العديد من الرؤساء السابقين وأن يكون مستشاره الطبي الرئيسي وجزء من فريق مكافحة فيروس كورونا.

وكان فاوتشي عضوًا في خلية أزمة مكافحة فيروس كورونا التي شكلها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لكنه تعرض لهجمات عنيفة من جانب الرئيس الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي اودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات سابقة "لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19".

وأضاف ترامب بحسب شبكة بوليتيكو الأمريكية "الناس يقولون: +اتركونا وشأننا+. لقد تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وتابع ترامب ساخرًا "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عامًا والمعروف عالميًا والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وحاول فاوتشي أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة أحيانًا بين الرجلين، كما في أبريل حين أعاد ترامب تغريد منشور ورد فيه وسم اطردوا فاوتشي"، قبل أن يؤكد أن "توني" فاوتشي يقوم بعمل رائع.

وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين، في يوم توليه منصبه، وضع اقنعة لمدة 100 يوم. وقال انه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".

وحذر فاوتشي أمس الشعب الأمريكي، من الاستهتار بالقيود الاحترازية التي تفرضها السلطات الفيدرالية، خلال عطلة عيد الميلاد. وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، مساء الخميس: "ننصح الأمريكيين بعدم السفر وفرض قيود على أنفسهم وعدم التنقل، خاصة مع حلول عيد الكريسماس".

وأضاف: "قد يكون السفر أحيانًا ضروريًا في الحالات الطارئة، لكني أحذر الأمريكيين من ذلك فالقادم أسوأ".