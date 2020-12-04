البنوك السعودية تصدر تحذيرًا للمواطنين بشأن المعاملات البنكية

أصدرت اللجنة الإعلامية للتعوية المصرفية بالبنوك السعوية، اليوم الجمعة، تحذيرًا للمواطنين، من تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات عند التعامل مع المؤسسات المالية.

وقالت اللجنة الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "احذر تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين؛ فقد يكون ذلك مساهمةً في عمليات غسل أموال، وأبلغ البنك فور تنفيذ أي عملية مصرفية على حسابك ليس لك علم بها".

وأضافت: "من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض للمساءلة".

ويعد حساب اللجنة الإعلامية للتعوية المصرفية بالبنوك السعوية هو حساب حكومي تابع للحكومة السعودية يحرص على توعية المواطنين وإرشادهم فيما يخص المعاملات البنكية.