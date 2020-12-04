وزير الخارجية الألماني: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لا تكفي

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بوضعه الحالي لا تكفي.

وفي سياق منفصل سجلت ألمانيا، قفزة كبيرة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أنه تم رصد 22046 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن عدد حالات الإصابة اليومية يستمر في الحفاظ على مستويات مماثلة على مدار الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية في ألمانيا.