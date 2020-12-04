أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بوضعه الحالي لا تكفي.
وفي سياق منفصل سجلت ألمانيا، قفزة كبيرة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أنه تم رصد 22046 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.
ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن عدد حالات الإصابة اليومية يستمر في الحفاظ على مستويات مماثلة على مدار الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية في ألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الألماني: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لا تكفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.