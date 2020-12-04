كبير أطباء البيت الأبيض يوجه اعتذارًا لـ بريطانيا

اعتذر كبير خبراء الفيروسات في البيت الأبيض، انتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، عن الانتقادات التي وجهها إلى بريطانيا، بعد اتهامه للهيئة البريطانية المنظمة للدواء بالتسرع في الموافقة على لقاح فيروس كورونا.

وقال فاوتشي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": " "لدي ثقة كبيرة بما تفعله المملكة المتحدة علميا ومن وجهة نظر هيئة منظمة".

وأضاف أن "الإجراءات لدينا تستغرق وقتا أطول مقارنة بالمملكة المتحدة. وهذه حقيقة فحسب"، مضيفا "لم أقصد التلميح إلى أي إهمال رغم أنه فُهم كذلك".

وجاءت تصريحاته بعد يوم على إعلان بريطانيا موافقتها على لقاح "فايزر-بايونتيك" ضد كورونا، لتصبح أول دولة في العالم ترخص لتعميم استخدام اللقاح. وأثارت هذه الخطوة بعض الشكوك لدى الدول الأوروبية المجاورة وتلميحات بالتسييس.

وكان فاوتشي رأى في وقت سابق أن الوكالة البريطانية الناظمة للدواء والرعاية الصحية تشبه شخصا "التف على سباق الماراثون وانضم في الشوط الأخير"، وأنها "تسرعت في إعطاء تلك الموافقة" على اللقاح.

وأضاف: "لم تفعل المملكة المتحدة ذلك بعناية.. لقد مر على ذلك يومان"، مشيرا إلى أن مثل هذا التسرع "ليس بالأمر المهم".

وكانت مديرة الوكالة البريطانية الناظمة للدواء والرعاية الصحية جون راين أكدت في وقت سابق أن الهيئة "لم تتسرع" في الموافقة على اللقاح.

ولقيت الوكالة البريطانية الناظمة إشادة أيضا من منصف سلاوي، الرئيس العلمي لعملية "وارب سبيد" التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم تطوير وتوزيع اللقاحات.

ووافق فاوتشي في وقت سابق من اليوم، على عرض الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأن يكون ضمن فريقه الخاص بمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.