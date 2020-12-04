القرض العقاري ومساعدة وتميكن الأسر من تملك المسكن الملائم وتلبية حاجة 370 ألف أسرة

تعد مشروعات صندوق التنمية العقارية من أهم المشروعات في المملكة العربية السعودية التي تهتم بها وزارة الإسكان، حيث يضم مجهود صندوق التنمية العقارية 25 عاماً حيث تمكن العديد من الأسر السعودية الاستفادة والحصول على المسكن الملائم لهم، حيث أوضح البرنامج المتجدد عدداً من الحلول التمويلية والسكنية من خلال المدة من يونيو 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 370 ألف أسرة سعودية.

وقد شارك في مؤتمر “يوروموني” مع صندوق التنمية العقارية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية في مؤتمر بعنوان “تمويل الإسكان السعودي”، حيث يضم ثقة المواطن المستفيد بما يقدمه الصندوق العقاري من برامج وممكنات كانت مصدر نجاح “القرض المدعوم”، وقد أشار إلى أن المنجزات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من حيث تمكين 370 ألف أسرة والانتهاء من قوائم الانتظار، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستحقاق الفوري للدعم السكني وبناء شراكة فعالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، حيث جاءت نتيجة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 2020 أحد برامج رؤية 2030.

وجاء هذه الإنجازات الأخيرة بهدف رفع نسبة تملك المواطنين 60% عام 2020 وصولاً إلى 70%عام 2030، وقد أكد الصندوق العقاري على استمرار دعم برنامج السكني الذي يتم صرفه كل شهر للأشخاص المستحقين المستفيدين من البرنامج، حيث أوضحت إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من 24.5 مليار ريال، وتحدث المشرف العام على الصندوق عن أبرز التحديات التي تواجه “الصندوق العقاري” قبل إعلان التحول وقال: كان لدينا قائمة انتظار تبلغ أكثر من 480 ألف أسرة سعودية تصل مدد انتظارهم للحصول على الدعم قرابة 12 إلى 15 عاماً إضافة إلى نموذج عمل لا يمكن سنويا إلا نحو 20 ألف مستفيد فقط مما تطلب منا إيجاد حلول جذرية لتحقيق حلم المواطنين في المسكن الملائم مبينا أن رؤية الوطن الطموحة كانت مصدر اتخاذ قرار تغيير نموذج العمل القديم للصندوق ومعالجة جميع التحديات وبناء استراتيجية فعالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين المواطن من الحصول على الدعم السكني بكل يسر وسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية التي يسعى إليها صندوق التنمية العقارية هي النظرة المستقبلية التي ينتظرها الأجيال القادمة للسكن، بالإضافة إلى أن الموقع الرسمي جاهز للخدمات الإلكترونية، حيث أسهمت في استثمار رأس مال الصندوق بما يعود بالنفع على المواطن من خلال ابتكار برنامج وممكنات مستقبلية تستوعب حجم طلبات الدعم السكني، وأفاد أن برنامج القرض العقاري المدعوم سجل قفزات نوعية في إعداد المستفيدين مع استمرارية توفير البرنامج خيارات تمويلية وسكنية مشيراً إلى أن عام 2019 سجل ارتفاعا بنسبة 260% مقارنة بالعام 2018، بينما خلال المدة من يناير 2020 وحتى نهاية أكتوبر الماضي سجل استفادة أكثر من 195 ألف أسرة سعودية مما يؤكد ثقة المستفيدين بالقرض المدعوم ويبين الصندوق العقاري قدم أكثر من 70 ألف ضمان ائتماني لبعض المستفيدين المستحقين للدعم السكني ممن لم تنطبق عليهم شروط الجهات التمويلية:

بسبب العمر

محدودية الدخل

موضحاً أن برنامج الضمانات أحد ممكنات القرض المدعوم لشريحة من المجتمع السعودي