تحديث واتساب الجديد وخلفية لكل دردشة ودلالة رمز الساعة على صورة ملفك

تشهد الفترة الأخيرة العديد من عمليات البحث حول تطبيق الواتساب نظراً للتحديثات الأخيرة التي يدعمها التطبيق، حيث قام تطبيق الواتساب بتوفير التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه المملوك لشركة فيسبوك، حيث يتم من خلاله إمكانية تعيين وتخصيص خلفية لكل دردشة بالإضافة إلى تحسين البحث عن الملصقات، وبحسب موقع the verge التقني فإن المستخدم يمكنه إضافة لمسته الخاصة على كل دردشة باستخدام خلفية مخصصة لأهم المحادثات والأشخاص المفضلين.

كما يتيح التحديث إمكانية تعيين خلفيات منفصلة سواء للوضع الداكن أو التقليدي، حيث أشارت الشركة قائلة عن ذلك: شاهد خلفية الدردشة تنتقل تلقائيا بينما يتحول إعداد جهاز هاتفك من التقليدي إلى الوضع الداكن، ويعمل واتساب أيضا على إتاحة إمكانية تعتيم جميع الخلفيات أو تفتيحها حسب رغبتك، ولفت الموقع التقني إلى أن التطبيق يعمل على تحسين البحث عن الملصقات مما يسمح للمستخدمين بالبحث على ملصقاتهم بنص أو رمز تعبيري أو تصفح فئات الملصقات الشائعة.

موعد طرح تحديث الواتساب

قال فيسبوك أن التحديث سيتم طرحه هذا الأسبوع وقد رأى بعض مستخدمي نظام ال ios بعضها في التطبيق بالفعل

رمز الساعة الصغيرة على صورة ملفك في تحديثات الواتساب

قد تلاحظ وجود رمز ظهر لك حديثاً مع أحدى جهات الاتصال الخاصة بك على تطبيق المراسلة الفورية المملوكة لفيسبوك واتساب وهو عبارة عن ساعة صغيرة على صورة ملفك الشخصي فما الذي يعنيه هذا الرمز ؟

شهد تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة بعض التحديثات الجديدة ومن ضمنها خاصية الرسائل المخفية أو الرسائل ذاتية التدمير expiring messages، ولديها مهمة تقوم باتباعها نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال وهي حذف الرسائل تلقائياً من الدردشة بعد سبعة أيام، ويمكن للجميع اختيار تنشيط الميزة أو لا لكن في الدردشات الجماعية يمكن للمسئولين فقط تنشيطها أو إلغاء تنشيطها ولا يقتصر الأمر على الرسائل النصية فقط بل يمكن تفعيلها أيضاً على الصور والملفات ومقاطع الفيديو، وإذا قام الشخص الذي تتحدث معه بتنشيط هذه الخاصية فيمكنك رؤية ساعة صغيرة على صورة الملف الشخصي أو على صورة الدردشة الجماعية وبالإضافة إلى ذلك تظهر رسالة في نافذة الدردشة تفيد بأنه تنشيط الميزة، ويجب الانتباه إلى 5 أمور عند تفعيل خاصية الرسائل المخفية وهي كالتالي بحسب موقع cnet التكنولوجي.