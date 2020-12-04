أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن حتى الاثنين القادم

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الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن حتى الاثنين القادم

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020، الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن حتى الاثنين القادمكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020، وتوقع الفلكي اليمني تراجع كبير لهطول الأمطار وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى لتجعل الاجواء باردة ليلاً على المرتفعات والاحواض الجبلية. وجدد الشوافي تحذيره للمواطنين من الاجواء الباردة ليلاً، مطمئناً المزارعين بعدم حدوث أي تاثيرات على المزروعات.

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