جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز"الأوروبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 13 ألفا و195 حالة، وذلك عقب تسجيل 235 حالة وفاة جديدة .
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان"الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة بين المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا فى أوكرانيا لـ787 ألفا و891 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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