ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا فى أوكرانيا لـ787 ألفا و891 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز"الأوروبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 13 ألفا و195 حالة، وذلك عقب تسجيل 235 حالة وفاة جديدة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان"الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة بين المواطنين.