محلل سياسي: تأكيد الإمارات على أهمية القضية الفلسطينية ليس غريبا

اكد الكاتب والمحلل السياسي المستشار زيد الايوبي ان الموقف العربي العظيم الذي صدر عن دولة الامارات والذي يتضمن تأكيد اهلنا الاماراتيين على مركزية ومحورية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم، موقف تاريخي يعبر عن اصالة الشعب الاماراتي وقيادته الحكيمة .

وأكد الايوبي في تصريحات خاصة انه ليس غريب ابدا ان نسمع بهذه المواقف من قبل الاماراتيين الذين تربوا علي يد شيخ العرب الجليل الشيخ زايد بن سلطان آن نهيان فهذا الارث الاصيل في العلاقة بين فلسطين والامارات لا يمكن ان يترجم على الارض الا عبر المواقف الاصيلة والرائعة للاماراتيين تجاه فلسطين وقضيتها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى.

وأشار الايوبي الى ان الشعب الفلسطيني سيبقى يفتخر بالشعب الاماراتي ومواقفه العروبية الاصيلة وسنبقى دوما على عهد الاحرار مع الامارات شعبا وقيادة.

ونوه الايوبي الى ان اصوات الفتنة التي تحاول بث الفرقة بين الفلسطينين والاماراتيين لن تنجح لان ما بين الفلسطينيين والاماراتيين من تاريخ عميق وجليل لا يهزه شعوذات واباطيل الاعلام الاصفر والمرتجفين والمرتزقة.

وأوضح ان النخب العربية جمعاء تراهن على وعي الشعبين الفلسطيني والاماراتي ووفاء القيادتين الفلسطينية والاماراتية للقضايا العربية في سبيل افشال مساعي الفتنة والفرقة وتفويت الفرصة على كل من يتربص بفلسطين وعروبتها .

كما قال المستشار زيد الايوبي ان تحويل حكومة الاحتلال لاموال المقاصة غير منقوصة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية هو انتصار جديد للشعب الفلسطيني وارادته الحديدية التي لا تنكسر.

واكد الايوبي على ان صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته الحكيمة وعلى رأسها سيادة الرئيس ابو مازن كان السبب الاهم والابراز في تحقيق هذا الانتصار وافشال مخطط الاحتلال الاسرائيلي في المس بحقوق ابناءنا الشهداء

والاسرى .

ونوه الايوبي الى الشعب الفلسطيني يثبت من جديد بهذا الامور الاسطوري في مواجهة قرارات الاحتلال العنجهية والتعسفية انه شعب عظيم ووفي لدماء الشهداء والاسرى .

وأشار الايوبي الى ان تحويل اموال المقاصة غير منقوصة هو نصر حقيقي ومن لا يعجبه ذلك فهذا شأنه لكن الحقيقة مثل الشمس لا تغطى بغربال، وهذا النصر والصمود البطولي لشعبنا وقيادته سيذكره التاريخ باحرف من نور ونار وستخلفه الاجيال القادمة .