نتائج مثمرة.. وزير الخارجية الكويتي يعلن أمرا مهما حول حل الأزمة الخليجية

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير خارجية الكويت أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبوا إليه شعوب دول المنطقة.

وتابع أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم. وفي هذا الإطار أعرب أحمد ناصر عن تقديره لـ جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد.

وبث تلفزيون دولة الكويت بيانًا وزير الخارجية ووزير الاعلام حول آخر تطورات الأزمة الخليجية في المنطقة منذ قليل.