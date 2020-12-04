الوزراء السعودي يقر اتفاقية الامتياز بين الحكومة وأرامكو

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة على اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، على أن يتم تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتوقيع الاتفاقية.

وتضمن القرار الصادر برقم (179) والمنشور في عدد اليوم الجمعة بجريدة "أم القرى" الرسمية، التأكيد على وزارة الطاقة بأن تمثيلها للحكومة في حقوقها والتزاماتها المقررة لا يخل باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على الموافقات اللازمة.

كما صدر مرسوم ملكي بذلك يحمل الرقم (179) والمنشور في عدد اليوم بجريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، التأكيد على وزارة الطاقة بأن تمثيلها للحكومة في حقوقها والتزاماتها المقررة لا يخل باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على الموافقات اللازمة.

كما صدر مرسوم ملكي بذلك يحمل الرقم (م/38)، وتم نشره في جريدة أم القرى، يلزم مجلس الوزراء بتنفيذه، بجانب قرار آخر بتعديل في المادة (7-1) (أ) من الاتفاقية.