تعرف على طقس الخليج اليوم

أكدت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت اليوم الجمعة استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية وسط تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة تتفاوت في شدتها وقد تكون غزيرة على المناطق الجنوبية.

وقال مراقب التنبؤات في (الإدارة) عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن طقس اليوم سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا لا سيما على المناطق الجنوبية من البلاد.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال ساعات الليل على فترات متفاوتة ومناطق مختلفة من البلاد مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانا.

وأضاف أنه "من المتوقع أن يكون طقس نهار يوم غد السبت غائما مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خفيفة ومع تقدم ساعات النهار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على المناطق الجنوبية".

وأفاد بأنه "اعتبارا من مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد سيكون الطقس غائما مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة و رعدية أحيانا".

وذكر أنه "بحلول ظهر الأحد تقل كميات السحب و تنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب تيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي ضعيف يتعمق تدريجيا ليكون أكبر تأثير له اعتبارا من عصر السبت".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والمويه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، حتى الساعة التاسعة مساءً.

بينما توقعت الأرصاد الجوية الاردنية ان تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم استقرار جوي الجمعة، حيث تستمر حتى مساء السبت بشدّات متفاوتة بين الفترة الأخرى، حيث تندفع نحو الأردن كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية رطبة بفعل الأمطار المتساقطة في عموم شمال السعودية والعراق، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في العديد من المناطق وتهطل زخات أمطار تكون غزيرة أحيانًا.

وذكرت الأرصاد الاردنية ان حالة عدم الاستقرار الجوي بدأت صباح الجمعة حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة وعشوائية، تكون الأفضلية للمناطق الشمالية والشرقية والوسطى، بالتزامن مع أجواء رطبة وضبابية في مناطق البادية والسهول.

وتتراجع فرص الأمطار خلال ساعات نهار الجمعة مؤقتًا، مع بقاء الطقس متقلبًا بين الغائم جزئيا والغائم، قد تعمل هذه الغيوم على هطول بعض الأمطار المحلية و الخفيفة.

وبينت الأرصاد الجوية ان كتلة هوائية باردة جديدة في طبقات الجو العالية تعبر الأردن ليل الجمعة/ السبت، وصباح السبت، حيث تعود وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في مناطق واسعة من شرق وشمال ووسط الأردن، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية والشعاب، كما تترافق العواصف الرعدية بهطول لحبات البرد ونشاط في سرعة الرياح السطحية.

وتبقى فرص هطول الأمطار الرعدية حتى مساء السبت، حيث تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بالتراجع والانحسار تدريجيا ليعود الطقس ليصبح مستقرًا يوم الأحد.