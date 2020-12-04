إفريقيا تسجل 2,215,216 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,215,216 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 52,824 حالة وفاة وتعافى 1,892,013 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان قال إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان قوله خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، داعيا الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية إن تكلفة "تحصين السكان فقط ذوي الأولوية في إفريقيا" ضد فيروس كورونا المستجد، تقدر ب"نحو 4.8 مليار يورو".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن إفريقيا "جاهزة فقط بنسبة 33%" .. أقل بكثير من الهدف البالغ 80%"، لذلك على بلدان القارة تكثيف استعداداتها".

واكدت المنظمة الأممية أن نسبة الاستعداد تم تقييمها على أساس البيانات المقدمة من 40 دولة في القارة، بناء على سلسلة من المعايير.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن "التخطيط والإعداد سيكونان حاسمين لهذه المهمة غير المسبوقة .. فالهدف تلقيح 3% من الأفارقة بحلول مارس 2021 و20% نهاية العام المقبل".

وأشارت ماتشيديسو إلى أن التحديات الأساسية تتعلق ب"نقص التمويل وأدوات القياس والتواصل مع السكان"، وأن "التضامن الدولي سيكون حتميا" من أجل التصدي لذلك.