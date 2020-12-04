دوت الخليج -

طيران العدوان يعاود قصف مطار صنعاء الدولي

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته على مطار صنعاء الدولي. طيران العدوان يعاود قصف مطار صنعاء الدوليعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته على مطار صنعاء الدولي. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء، وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وندد المصدر باستمرار طيران العدوان منذ ما يقارب ست سنوات في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف مطار صنعاء الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.