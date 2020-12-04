أخبار اليمن : الأرصاد يحذر السائقين من تدني الرؤية الأفقية

الأرصاد يحذر السائقين من تدني الرؤية الأفقيةنبه المركز الوطني للأرصاد كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم، المواطنين، خاصة سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقّع المركز طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية مع إمكانية تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، اب، تعز والمناطق المرتفعة من لحج وأبين، فيما سيكون الطقس غائم جزئياً أثناء النهار مع تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية، سيكون غائماً جزئياً مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 10 إلى 22 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية ذكر المركز أن الطقس سيكون صحواً بوجه عام وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، في حين سيكون الطقس بأرخبيل سقطرى غائماً جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة.