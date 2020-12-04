موسكو.. التطعيم ضد كورونا يبدأ السبت

أطلقت بلدية موسكو، الجمعة، خدمة حجز مواعيد تلقي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، عبر الإنترنت، على أن يبدأ التطعيم، السبت.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من دعوة الرئيس فلاديمير بوتن إلى إعطاء اللقاحات على نطاق واسع.

ويُحقن لقاح "سبوتنيك في" على جرعتين، وهو أحد لقاحين روسيين حصلا على الموافقة من الجهات التنظيمية الوطنية، رغم عدم اكتمال التجارب السريرية.

وأظهرت التجارب المؤقتة فاعلية اللقاح بنسبة 92 في المئة في الوقاية من المرض، كما يقول منتجوه.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن آنا بوبوفا، رئيسة منظمة مراقبة صحة المستهلك قولها إنه هناك عشرة لقاحات قيد التطوير في روسيا.

وقال موقع رئيس بلدية موسكو على الإنترنت إن بإمكان سكان المدينة تسجيل أنفسهم للحصول على التطعيم مجانا في 70 نقطة موزعة على أنحاء المدينة، على أن تبدأ المواعيد من السبت، وفق "رويترز".

والمواعيد المتاحة أولا هي للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والأطباء والمعلمين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، سواء كانوا في مؤسسات حكومية أو خاصة.

ويمكن لأي مقيم في موسكو لديه حساب على الإنترنت حجز موعد، لكن الموقع يشترط إظهار دليل يوضح الوظيفة.

وقال الموقع: "بالنسبة لسكان موسكو الآخرين، سيتوفر التطعيم المجاني في وقت لاحق".

وأعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 27403 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 6868 حالة في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402949.

ورصدت السلطات 569 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد إلى 42176 منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائبة رئيس بلدية موسكو، أناستاسيا راكوفا، قولها إن أكثر من 20 ألف شخص في موسكو تم حقنهم بلقاح سبوتنيك في، أصيب من بينهم 273 بالفيروس.

وقالت إن من المقرر أن تحصل وزارة الدفاع على 100 ألف جرعة من اللقاح تكفي 50 ألف عسكري هذا الشهر.