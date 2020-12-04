مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء انفجار فى محطة للحافلات بباكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سماء تى فى" الباكستانية عن الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب فى تحطيم نوافذ العديد من المحال المجاورة.

وأضافت القناة أنه تم تطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه كان هناك 500 جرام من المتفجرات مزروعة عند أحد الأعمدة فى محطة الحافلات.