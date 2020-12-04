هيئة الدواء الأمريكية: تطعيم 20 مليون شخص ضد كورونا خلال ديسمبر

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم 20 مليون شخص ضد كورونا خلال هذا الشهر، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم 20 مليون شخص ضد كورونا خلال هذا الشهر، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فى تصريحات لها اليوم أن الحالة الوبائية تفرض علينا ترخيص اللقاح بسرعة، مضيفة أنها ستتحرك بسرعة للبت فى لقاح فايزر لكورونا.

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