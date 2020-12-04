طريقة معرفة فاتورة الكهرباء وسداد نصف القيمة عبر تطبيق ALKAHRABAk

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أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة الاستعلام وطريقة معرفة فاتورة الكهرباء وسداداها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال الاستعلام أون لاين عبر تطبيق الكهرباء، كما يمكن الاستفادة أيضًا من خدمة الفاتورة الثابتة التي تُتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة، يتم احتسابه بناءً على متوسط الاستهلاك الفعلي لمدة الـ 12 شهرًا الماضية، ولا يحق للشركة أن تفصل التيار الكهربائي عنه في حالة نفاذ المبلغ المراد سداد إذا زاد على قيمة متوسط ما تم دفعه، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة الخدمات الأساسية من الشركة.طريقة معرفة فاتورة الكهرباء
أما عن طريقة معرفة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، فيمكن ذلك من خلال طريقتين، أولًا عبر الموقع الرسمي للشركة باتباع الخطوات التالية:سداد نصف قيمة الفاتورة عبر تطبيق البنك
كما أتاحت الشركة إمكانية سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة عبر تطبيق البنك، من خلال تسجيل الدخل عبر التطبيق الخاص بك الذي يتم ربطه بحسابك البنكي، ثم اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة، ثم اختيار الشركة السعودية للكهرباء، مع ضرورة إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك أو رقم العداد الكودي، ثم النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، يليها إدخال المبلغ الجديد المراد سداده، على أن يتم الخصم المباشرة من الرصيد البنكي الخاص بك.
الاشتراك في خدمة الرسائل المجانية sms
أما عن أبرز الخدمات التي وفرتها الشركة أيضًا لمشتركين من أخل الاستفادة من خدماتها، فهي خدمة الرسائل SMS المجانية، التي تُتيح الاستفسار واستقبال المعلومات عن فواتير الاستهلاك، كذلك التذكير بالسداد على رقم الجوال واشعارات السداد، كما يمكن أيضًا معرفة مواعيد الانقطاعات المجدولة للكهرباء من أجل الاستعداد، بالإضافة إلى الحصول على الرسائل الإرشادية والتوعوية، ويتم الاشتراك في تلك الخدمة من خلال تسجيل طلب اشتراك من خلال الموقع الرسمي للشركة، والحصول على رموز الخدمة من خلال الموقع ذاته، مع ضرورة تسجيل رقم الجوال الخاص بك أثناء تسجيل الطلب الذي سيتلقى الرسائل.
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