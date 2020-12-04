أخبار اليمن : غداً.. بدء الامتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية

غداً.. بدء الامتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية
يبدأ خمسة آلاف و108 طلاب وطالبات، غدا السبت الامتحانات النهائية النظرية للعام 2019 / 2020م في المعاهد التقنية والمهنية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف استكمال التجهيزات الفنية والاستعدادات لبدء الامتحانات واستقبال الطلاب وفق المراكز المحددة في كل محافظة.
وأوضح أن الاختبارات سيخوضها الطلاب من 57 معهدا موزعين على 18 مركزا اختباريا في الأمانة والمحافظات، وفقاً لوكالة سبأ.
وأشار نائب الوزير، إلى أن الاختبارات ستجري في 273 مادة نظرية يؤديها ثلاثة آلاف و966 طالبا وطالبة في المستوى التقني و 693 في الثانوية المهنية و449 طالبا وطالبة في الدبلوم المهني.
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