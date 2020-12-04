217 ألف إصابة جديدة .. قفزة غير مسبوقة لإصابات كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجى فى الولايات المتحدة، ارتفعت خلال يوم أمس الخميس بواقع 217664 حالة مقابل 200070 إصابة فى اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسى السابق الذى يعود إلى 28 نوفمبر الماضى أى أكثر من 205 آلاف إصابة.

وأشارت الجامعة إلى تسجيل 2879 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذى يسببه كورونا فى البلاد خلال اليوم الأخير، بعد قفزة غير مسبوقة بـ3157 وفاة فى اليوم السابق.

وسجلت إجمالا فى الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و149328 إصابة بالفيروس التاجي، منها 276402 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.