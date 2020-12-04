اليونان : تحركات تركيا بشأن التهدئة فى شرق المتوسط غير مقنعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير اليونانى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، فى نيقوسيا إلى أنه لهذا السبب دعت اليونان وقبرص دول الاتحاد الأوروبى الأخرى إلى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف دندياس "يجب أن نتخذ القرارات التى ستقود تركيا إلى مسار حقيقى لوقف التصعيد، وأيضا حوار بناء على الأساس الوحيد الذى يمكننا قبوله وهذا الأساس هو القانون الدولى وقانون البحار".