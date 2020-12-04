أول تعليق من السعودية على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية

علقت المملكة العربية السعودية على بيان الكويت بشأن جهود حل الأزمة الخليجية والمصالحة مع قطر، وذلك بعد قطع الرباعي العربي (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) العلاقات مع الدوحة في 2017، بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وتابع الوزير السعودي "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

كان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأوضح الصباح أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبو إليه شعوب دول المنطقة.

وأضاف أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

من جانبه، نشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية.. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".