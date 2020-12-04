الكويت تعلن التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة مع قطر

أكد خالد الجار الله نائب وزير خارجية دولة الكويت أن "الخلاف الخليجي طُوي وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أميركية"، وذلك بعد بيان رسمي كويتي حول الوساطة لحل الأزمة مع قطر.

وقال نائب وزير الخارجية في تصريحات لقناة الشرق للأخبار السعودية "نهنئ قادة الخليج بقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي".

وتابع الجار الله "وصلنا إلى اتفاق نهائي لطي الخلاف الخليجي"، مضيفا " خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد".

وذكر في تصريحات للشرق " عملنا على حل الخلاف الخليجي منذ نشوبه"، مشيرا إلى أن جهود جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ساهمت في حل الخلاف الخليجي.

وأشار المسؤول الكويتي إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة من جميع أطراف الخلاف الخليجي لحل الأزمة، موضحا أن واشنطن ساهمت بشكل كبير في حل الأزمة.

وأكمل الجار الله "اتفاق حل الخلاف الخليجي ستتبعه خطوات لبناء الثقة".

كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن بلاده تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

في وقت سابق، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأضاف الصباح أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبو إليه شعوب دول المنطقة.

من جانبه،نشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية.. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".