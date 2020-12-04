موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 2020 م

وفي الفترة الاخيرة اكد حساب المواطن علي ان سوف يتم الاعلان عن موعد صدور نتائج الأهلية من كل شهر عبر برنامج حساب المواطن، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية من خلال حساب المواطن، بالاضافة إلى ذلك ان برنامج حساب المواطن رد على جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن خدمة المستفيدين بموقع تويتر, ولذلك بشأن موعد صدور نتائج الاهلية لشهر ديسمبر الجاري 2020م.

ضوابط برنامج حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدة ضوابط جديدة للفرد المستقل , وتعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد بالإضافة إلى ذلك تحديد الحد الأعلى للاستحقاق , وكذلك تضمنت التعديلات على استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين المستفيدين من برنامج حساب المواطن لكي يتم الحصول علي الدعم المقدم وهذا بعد تاريخ صرف الدعم للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر الجاري 2020 م .

ومن الجدير بالذكر أن من ضمن التعديلات الزام الافراد المستقلين من الدعم المقدم، وايضا اثبات استقلالية المسكن للمواطنين الذين بلغ من عمرهم 18 عاما.

يلزم إيجاد عقد إيجار موحد من منصة إيجار . يلزم وجود صك ملكية السكن . يجب وجود مشهد اثبات سكن جامعي او احد المعاهد او احدى الكليات العسكرية وهذا يعد شرط أساسي لضمان استمرار الدعم للمواطنين السعوديين .

الأوراق المطلوبة لإثبات استحقاق الدعم :

ولذلك تم الاعلان عن موعد الحصول على الدعم يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي 2020م ولذلك للأفراد المستقلين لتعديل , واضافة كافة المستندات المطلوبة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، و لضمان استمرارية الحصول على الدعم، ولذلك يتضمن تعديل جميع الضوابط ويجب ان يكون هناك اعلي الاستحقاق، وسوف يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المتقدمين للدعم بمقدار متغير .

يجب على المتقدم يكون سعودي الجنسية يجب أن يقيم بشكل مستمر داخل المملكة العربية السعودية. يجب على المستفيد لا يتواجد في أي دور الإيواء الحكومية أو السجون .

شروط أهلية حساب المواطن :

ولذلك يجب على المستفيدين من الدعم استيفاء الشروط الواجب توافرها في المواطنيين السعوديين، ويلزم ان يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ولكن يوجد استثني من ذلك هو ابن وابنه المواطن السعودي والزوج او الزوجة غير السعودية، ويلزم أن يحملون بطاقات التنقل .

ومن الجدير بالذكر أن تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الاسرة وعدد أفرادها، وأعمار التابعين اذا كانت اكبر او أقل من 18 عاما .