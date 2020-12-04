هدف يعلن عن حاجته لمتدربين سعوديين في برنامج تمهير وتفاصيل برنامج حافز

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول برنامج هدف “صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يضم عدداً من البرامج التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها ومنهم برنامج تمهير وتوظيف وحافز، علماً بأن برنامج هدف أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إجمالي ما تم إيداعه من خلال برنامج حافز للأشخاص المستفيدين، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن حاجتها إلى متدربيين سعوديين في برنامج تمهير، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل برنامج حافز وتمهير.

مبالغ دعم التوظيف والتدريب في برنامج حافز خلال شهر نوفمبر:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مبالغ الدعم إجمالي شهر نوفمبر من برنامج حافز، حيث وصل إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب حوالي 249 مليون ريال سعودي، بينما وصل إجمالي مبالغ الصرف لبرنامج حافز لشهر نوفمبر حوالي 215 مليون ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم أهم 6 عوامل ساهمت في رفع كفاءة برامج الصندوق.

البدء في تنفيذ استراتيجية الصندوق.

تعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

تطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين

ارتفاع أعداد مستفيدي دعم التوظيف والتدريب

إطلاق مشروع جدية الباحثين عن عمل

تمكين مستفيدي “حافز” من فرص العمل.

أهم 6 عوامل ساهمت في رفع كفاءة برامج الصندوق:برنامج تمهير :

يعد برنامج تمهير من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها المواطن السعودي، حيث يهدف البرنامج لتوفير فرص مختلفة للشباب للعمل والاستفادة من هدف، حيث أعلن هدف من خلال صفحته عبر تويتر عن حاجته لمتدربين سعوديين في منشأتك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك بهدف الاستفادة من قدرات الخريجين والخريجات من حملة الدبلوم والبكالوريوس، والمساهمة في رفع خبراتهم العملية.

التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية:

يقوم المواطن بتسجيل حسابه على هدف للتتمكن من الاستفادة من كافة البرامج والخدمات التي يعرضها البرنامج وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي صندوق تنمية الموارد البشرية الذي تم ذكره أعلى المقال، واختيار أيقونة المنشآت للقطاع الخاص والأفراد.