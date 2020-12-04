الأردن : تسجيل 21 إصابة بالإيدز العام الحالي

دوت الخليج :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إنه تم تسجيل 21 حالة إصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، منذ بداية العام الحالي.

وأضاف الدكتور شركس لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمرض الإيدز الذي يصادف الأول من كانون الأول من كل عام، أن إجمالي عدد حالات (الإيدز) المسجلة في الأردن منذ العام 1986 وحتى نهاية 2019 بلغت 463 حالة، تضاف إليها 21 حالة جديدة سجلت منذ مطلع 2020.

وأكد الدكتور شركس، أن وزارة الصحة تولي اهتماماً بالغاً بهذا المرض الذي يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية (إتش أي في)، وتقوم بمتابعة حثيثة للمرضى. وأشار إلى وجود مركز للمشورة والفحص الطوعي يتبع لمديرية الأمراض السارية ويقدم الاستشارات للمرضى ويزودهم بالدواء مجاناً، لافتاً إلى أن مرضى الايدز يعتبرون من الفئات عالية الخطورة للتأثر بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، ناصحاً المرضى بالالتزام التام بأساليب الوقاية واستعمال الكمامة والتعقيم المتكرر ومتابعة تناول جرعات الدواء بانتظام.

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