أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي مثنى عبدالقوي اليافعي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي مثنى عبدالقوي اليافعيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ مثنى عبدالقوي احمد اليافعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الأسبق بمحافظة لحج، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن والمؤتمر.

واشار أبو راس إلى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته في إصلاح ذات البين، وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمحافظة لحج.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لنجلي الفقيد وضاح مثنى اليافعي والدكتور صادق مثنى اليافعي وبقية افراد الاسرة، وكافة آل اليافعي وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر بمحافظة لحج في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.