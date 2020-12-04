محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان تعود للعمل بشكل كامل

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن فرق الصيانة في الشركة نجحت في إعادة محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان إلى العمل بشكل طبيعي وكامل بعد عطل فني.

وأكد شركة أرامكو في بيان، الجمعة "نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة".

وكانت شركة أرامكو قد كشفت عن أسباب نقص بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في منطقة جازان، وعزت ذلك إلى حدوث عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وذكر البيان أنه بناء على توجيه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن الوزارة مع أرامكو، قامتا بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.