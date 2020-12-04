بعد تصريحات أردوغان.. ماكرون يدعوه "للالتزام بالاحترام"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى الالتزام بالاحترام بعد أن وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "عبء على كاهل فرنسا".

كما قال ماكرون لموقع "بروت" الإخباري على الإنترنت، إن أردوغان يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي.

وكان الرئيس التركي قد ذكر أنه "يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس ماكرون"، واصفا إياه بأنه "عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة".

وأوضح: "يمثل ماكرون عبئا على فرنسا. يمر ماكرون وفرنسا في واقع الأمر بفترة عصيبة. يحدوني الأمل في أن تتخلص فرنسا من مشاكل ماكرون في أقرب وقت ممكن".

وتوترت العلاقات بين الدولتين كثيرا، لا سيما في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات حول سوريا وليبيا ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

كما تبادلت أنقرة وباريس الاتهامات حول دور كل منهما في صراع ناغورني كاراباخ بين أرمينا وأذربيجان.

وكان الرئيس التركي قد شكك، في وقت سابق، في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لها إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل".